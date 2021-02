De miembro de Al Qaeda a líder del Estado Islámico: La vida de Abdullah Qurdash

El líder del Estado Islámico, Abu Bakr al Baghdadi, falleció en marzo del 2019 tras un ataque militar. Y fue Abdullah Qurdash, quien ocupó su cargo. Él nació en 1976 en Al Mehalabiya, a 35 kilómetros de Mosul, la segunda ciudad más importante de Irak.

El comandante Ahmed está a cargo de buscar a Abdullah y contó detalles del nuevo líder a la BBC Mundo. El militar afirmó que la familia de la que provenía Qurdash era muy respetada en su zona, su padre tenía dos mujeres y 17 hijos.

Abdullah llevaba una vida tranquila, pero se comentaba que estaba siendo radicalizado por grupos locales. “Esta es una región remota, espaciosa… aquí se desarrolló Al Qaeda en Irak en 2003. Tenían una buena base de seguidores”, explica Abdel Rahman al Dawla, alcalde de Al Mehalabiya a la BBC.

En 2003, cuando las fuerzas lideradas por Estados Unidos invadieron Irak, Abdullah ya participaba en grupos yihadistas más pequeños. Pero los abandonó para unirse a Al Qaeda, un grupo mucho más grande.

En 2008, los estadounidenses lo recluyeron en la prisión de Bucca, ahí lo interrogaron y estuvo dos años preso. En 2010, sin razón alguna, Abdullah fue liberado.

Luego de salir de prisión Abdullah se unió al líder de ese momento. Ahí “se convirtió en un alto cargo de la organización en la provincia de Nínive”, explicó el coronel Ahmed. “Uno de los líderes más prominentes, muy cercano a Al Baghdadi” agregó.

En mayo de 2012, Abdullah recibió una nueva identificación y su aspecto cambió un poco. Un valioso informante de Estados Unidos aseguró a la BBC que “es muy extremista en algunas cuestiones; en general no confía en nadie, excepto en sus allegados”, aseveró.

“Lo que note es que no es un intelectual, por lo general, no tiene la capacidad de dar discursos como Al Baghhdadi. Este pronunció una vez un discurso público sin papeles en las manos, no creo que Abdullah sea capaz de hacer lo mismo” agregó.