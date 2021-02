El adiós a los duques de Sussex: Harry y Meghan dejan de ser miembros activos de la familia real

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle no continuarán trabajando para la Familia Real Británica. Debido a esto ambos dejaran sus títulos como duques de Sussex, así lo confirmó este viernes el Palacio de Buckingham.

A través de un comunicado, la reina Isabel II de Inglaterra dio a conocer la decisión y explicó que la pareja no podrá “continuar con las responsabilidades y deberes que conlleva una vida de servicio público”.

Además, el comunicado afirmó que “el duque y la duquesa continúan siendo miembros amados de la familia”.

A Buckingham Palace statement on The Duke and Duchess of Sussex ➡️https://t.co/nl7RiZmGiZ

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 19, 2021