Meghan y Harry esperan su segundo hijo

Meghan Markle, de 39 años, y el príncipe Harry, de 36, esperan su segundo hijo. La pareja ya tiene a su primogénito Archie Harrison Mountbatten-Windsor, quien cumplirá 2 años en mayo.

A través de una fotografía anunciaron la llegada del octavo en la línea de sucesión al trono británico. El fotógrafo y amigo de la pareja, Misan Harriman, compartió en sus redes sociales: “Meg, estuve allí en tu boda para presenciar el comienzo de esta historia de amor. ¡Felicitaciones al duque y la duquesa de Sussex por esta alegre noticia!”.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9

— Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021