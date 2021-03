Meses peak del Covid-19 en Chile: Las diferencias entre junio 2020 y marzo 2021

El viernes 5 de marzo se informaron 5.325 contagios nuevos y 90 decesos, cifras que no se veía desde el 21 de junio del año pasado.

También, el 5 de marzo se registraron 27.317 casos activos, la cifra más alta desde el 6 de julio del año pasado. Esto generó preocupación en la población, creando supuestos de que toda la Región Metropolitana entraría a cuarentena total.

El infectólogo, Dr. Miguel O’Ryan, en una conversación con Emol afirmó que, si bien, los casos nuevos de estos últimos 4 días superaban los 5 mil contagios, “las situaciones son diferentes por todos los aspectos”.

Si se comparan los datos del Minsal, en junio de 2020 el promedio de exámenes PCR diarios fue de 17.568 y la positividad alcanzó el 28,13%. En cambio, según las cifras del domingo 7 de marzo muestran que la positividad promedio del mes, alcanza los 8,35% y el promedio de exámenes PCR diarios es de 50.670.

Por otro lado, en Hablemos en Off Tomás Regueira, ex presidente de Sochimi, afirmó que “tenemos las vacunas que da una esperanza que no teníamos el año pasado y un alza de contagios progresivos sincrónicos a diferencia de la primera ola”

“Hay una aparente disminución de mortalidad, porque en enero y febrero tenemos un exceso de 4 mil muertes comparados a años anteriores. Estamos manejando mejor la enfermedad, pero está muriendo mucha gente igual” agregó el experto.

Siguiendo esa linea, el doctor Osvaldo Artaza, ex ministro de Salud, en Nada Personal llamó a no relajarse, ya que, “se ha ido incrementando el número de personas que requieren ventilación mecánica, hemos tenido varias semanas de aumento constante y presión sobre cuidados intensivos”.

Situación a nivel país

Otro antecedente para comparar con el escenario de junio de 2020, es la dispersión de los contagios a nivel nacional. En el primer peak los casos estaban concentrados en la Región Metropolitana, que registraba 3.665 casos en promedio, y ayer solo hubo 857 casos nuevos.

A la Región Metropolitana la seguía Valparaíso (260), Antofagasta (195), O’Higgins (164), Biobío (146), Maule (138) y Tarapacá (113). En la actualidad, es Biobío (503), Araucanía (370), Valparaíso (290), Los Lagos (281), Los Ríos (238) y Coquimbo (173).

El doctor O’Ryan explicó este fenómeno por las vacaciones, “este virus sigue a las personas y donde las personas se aglomeran se producen los brotes. (…) Ahora, a medida que la gente retorne a la Región Metropolitana, van a regresar los brotes más intensos a la RM” agregó.