Vacunas Sinovac y Pfizer serían efectivas contra variante brasileña

Estudio respalda eficacia de las vacunas de Pfizer y Sinovac contra la nueva variante del coronavirus “P1”, que los epidemiólogos creen que está contribuyendo a un aumento de casos y muertes, por lo que había preocupación en la comunidad científica sobre la resistencia de la variante a las inyecciones.

Las vacunas contra el coronavirus desarrolladas por la alianza estadounidense-alemana y la farmacéutica china serían completamente eficaces contra la variante brasileña del SARS-CoV-2.

El estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine concluye que las dosis de Pfizer neutraliza esta mutación proveniente del Amazonas.

Por otro lado, el Instituto Butantan de Brasil señaló que la fórmula china también es efectiva contra la variante conocida como “P1”.

Brasil es, debido a esta cepa, una de las mayores preocupaciones para la Organización Mundial de la Salud en este punto de la pandemia.

La situación sanitaria del país es “muy seria” y desde el organismo recomiendan tomar medidas más agresivas para conseguir frenar los rebrotes y declaró emergencia para toda Latinoamérica.

Actualmente Brasil suma 66.381 nuevos contagios en los últimos siete días, totalizando 11,1 millones de casos y más de 266 mil muertes.