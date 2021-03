El mensaje de José Antonio Kast desde la clínica: “Estas no son solo son horas críticas para mí, sino que principalmente para Chile”

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, publicó una gran carta a través de sus redes sociales en donde hizo diversos llamados a dejar “la retórica política odiosa de lado”, la misma que él ha usado desde que dejó la UDI para empezar su actual carrera en la extrema derecha.

“Escribo estas líneas desde el aislamiento total, conectado a máscaras y vías intravenosas con remedios que eme están ayudando a recuperar la capacidad pulmonar”, empieza la misiva del político que se encuentra hospitalizado desde hace casi una semana producto del Covid-19.

“Estas no son solo son horas críticas para mí, sino que principalmente para Chile”, sostiene. “Es precisamente en estos momentos, cuando los liderazgos políticos deben ponerse al servicio del país, para buscar alternativas y estar a disposición del Gobierno, sea del signo que sea, en la búsqueda de las mejores soluciones para enfrentar esta crisis”.

Los cuatro llamados de Kast

“Mi primer llamado es para el Gobierno. Respaldo lo que ha hecho y espero que siga haciendo por extremar todos los esfuerzos para apoyar a los chilenos que más sufren y que requieren soportes sanitarios, soluciones sociales y aportes económicos”.

“No es justo afirmar que el Gobierno no ha hecho nada cuando las cifras de aporte fiscal lo desmienten. Sin embargo, las nuevas restricciones implican que hay que redoblar este esfuerzo”, agregó.

“Mi segundo llamado es al Congreso, para que hagan una cuarentena política, dejando la contienda que divide y que se dispongan todos a trabajar en beneficio de los chilenos (…) Nadie tiene una solución mágica para revertir esta situación; ni el Gobierno, ni el oficialismo, ni la oposición, ni el Partido Republicano. Pero estoy convencido, y más aún después de estos días de vivir en carne propia las consecuencias de la acción de este virus, que la respuesta más efectiva a la pandemia solo la podemos lograr unidos”.

“Hoy más que nunca, lo que necesitamos es un Congreso que esté unido al servicio de los chilenos y no que siga dividido, desde la mezquindad del beneficio propio y con mensajes virulentos. No es hora de fustigar al Gobierno”,

“Un tercer llamado es para los empresarios y empleadores de nuestra patria. Sabemos y me consta que muchos han sufrido pérdidas económicas enormes y que algunos ya no tienen recursos para que sus empresas puedan sobrevivir. Pero de la misma forma, hay millones de chilenos que están encerrados en sus casas y que viven con desesperación e incertidumbre viendo lo que les depara el futuro”, reflexionó.

“Les pedimos un esfuerzo adicional y así podamos dar tranquilidad y certezas a esos trabajadores. Sólo en la medida en que reduzcamos la movilidad y la exposición innecesaria, vamos a lograr derrotar la curva de contagio y recuperar la normalidad”.

Para finalizar hizo un “llamado desesperado” a quienes no están respetando las normas sanitarias.

“La mayoría de nosotros nos hemos cuidado y hemos sido responsables en el cumplimiento de las instrucciones (…) Sin embargo, todavía hay unos pocos que no usan mascarillas, que no respetan las distancias físicas, unos cuantos miles que siguen vulnerando el toque de queda y que participan de fiestas, reuniones y actividades masivas donde se pueden multiplicar los contagios. A todos ellos, un llamado desesperado no solo para que se cuiden y cuiden a otros, sino que a se pongan en el lugar de los miles de chilenos que han muerto, de los millones que nos hemos contagiado y de los miles de funcionarios de la salud, orden y voluntarios que llevan más de un año batallando contra esta enfermedad”, por lo que pidió un “último esfuerzo por derrotar al virus”.

