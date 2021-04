Nuevo IFE de abril y Bono Covid al que se comienza a postular hoy

Con la promulgación de las medidas para ayudar a las familias más afectadas por la pandemia, ya se puede comenzar a solicitar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) correspondiente a abril y el Bono Covid.

Los montos que se entregará, varían dependiendo de la cantidad de integrantes del hogar y de la situación económica, además se toma en cuenta en qué fase del plan Paso a Paso se encuentra la familia.

“Las personas que tienen que postular son quienes no recibieron este beneficio en octubre del año pasado (IFE 6) y quienes están ahora hasta el 80% del Registro Social de Hogares (RSH) (…) va a haber una declaración de ingresos, donde necesitamos que nos pongan que están con ingresos bajos o ingresos en cero. Si no revisan la declaración de ingresos puede haber familias que no califiquen porque estaremos mirando datos de antes, por lo tanto hay que actualizar la información”, explicó la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.