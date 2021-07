Los artistas que apoyan a los manifestantes en Cuba

Miles de cubanos salieron a las calles a protestar este domingo en contra del régimen que domina el país, a cargo de Miguel Díaz-Canel, en las manifestaciones más grandes que se han visto desde 1994.

Ante ello, reconocidos artistas internacionales han mostrado su apoyo a través de las redes sociales, utilizando el hashtag #SOSCuba.

Julieta Venegas, Ricky Martin Residente, Daddy Yankee, Rosalía y Kany García son solo algunos de los que se han expresado en apoyo al pueblo cubano, quienes protestas contra el gobierno comunista, la crisis sanitaria y las restricciones por el Covid-19.

En los últimos dos años, Cuba viene sufriendo una agravamiento de la crisis económica, el cual es atribuido por el gobierno a las sanciones estadounidenses y la pandemia. Por otro lado, los críticos citan la incompetencia del el sistema de partido único.

Entre la ineficacia del Gobierno Cubano y el bloqueo de USA tienen al pueblo jodido en medio de una Pandemia. Pa mandar ayuda busquen una vía alterna al gobierno no vaya a pasar los mismo que en PR durante el Huracán María. Por eso eternamente de un pájaro las dos alas. 🇨🇺🇵🇷

Quienes se están manifestando repiten consignas antigobierno, donde además exigen el fin a los apagones diarios y más vacunas contra el Covid-19, entre otros.

Alexander Delgado, de Gente de Zona, publicó varios videos en los que hace referencia a la situación cubana, con llamados a estar en la calle pero de forma pacífica.

Otros artistas como Daddy Yankee y Marc Anthony utilizaron el hashtag #SOSCuba acompañado de una bandera del país, mientras que Rosalía dio retweet a un mensaje donde se lee:

“#SOSCuba necesitamos más visibilidad, estamos atravesando la mayor crisis humanitaria y hospitalaria, las personas están muriendo x la pandemia, los hospitales están colapsados, no hay medicamentos ni alimentos y el gobierno hace de cuenta que no pasa nada y no pide ayuda”.