Primarias 2021: Así fue el debate entre Lavín, Briones, Desbordes y Sichel

Este lunes 12 de julio, se realizó un nuevo debate de cara a las primarias presidenciales que se desarrollarán el 18 de julio, el cual fue transmitido por Mega/Mega Plus, TVN/24horas, Chilevisión/CNN y Canal13/T13 En Vivo.

En la instancia fue el turno de los postulantes de Chile Vamos: Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN-PRI), Sebastián Sichel (Independiente) e Ignacio Briones (Evópoli).

Las preguntas estuvieron a cargo de Soledad Onetto (Mega), Constanza Santa María (TVN), Iván Valenzuela (Canal 13) y Daniel Matamala (Chilevisión).

Los temas que se abordaron fueron: Gobernabilidad, Derechos Humanos, Agenda Valórica y de Género, y Medioambiente y Desarrollo.

¿Hubo violación a los DD.HH. durante el estallido social?

El postulante de RN señaló que “dentro de la búsqueda de acuerdos siempre estuvo sobre la mesa el que no hubiese violación a los Derechos Humanos” y agregó que en caso de existir violaciones están son personales y no institucionales.

Asimismo, señaló que “los disparos a los ojos es distinto de disparar de manera inadecuada y que el rebote termine afectando a los ojos. No creo que la mayoría sean disparos a los ojos”, en relación a los cientos de casos de personas con daño ocular tras el 18-O.

Por su parte, el ex alcalde de Las Condes señaló que “acá hubo vándalos, personas que quemaron iglesias, pusieron bombas molotov, y a esas personas las quieren indultar”, haciendo alusión a los miembros de la Convención Constitucional.

Briones aseveró que “hubo casos de atropellos, fallaron los protocolos (…) claro que falló Carabineros, acá hay una reforma pendiente. Hubo casos de atropellos, pero no hay una violación sistemática. Me parece un insulto, una falta de respeto para los chilenos que sí vivieron una violación sistemática a sus DD.HH, que la izquierda busque instalar políticamente ese concepto”

Sichel señaló que “lo que hicimos fue pedir a organismos internacionales que vinieron a Chile” y agregó que “el estado de derecho funciona y que las causas están en tribunales”.

Indulto

Respecto a una amnistía a los detenidos durante el estallido, Lavín manifestó que “lamento mucho que la Convención Constitucional haya aprobado esa declaración. En esa declaración ellos proponen indultar a las personas que le prendieron fuego al matrimonio Luchsinger-Mackay”.

En tanto, Sichel sostuvo que “a mí me duele porque no tengo cara para las miles de Pymes que fueron saqueadas y quemadas”.

Briones aseveró: “Cuando el poder legislativo trata de inundar las facultades del Poder Judicial hay un problema, cuando la Convención Constitucional plantea indultar a personas que cometieron graves delitos, hay un problema. Acá los delitos que estamos hablando son los destrozos de Pymes, de comercio, la vida de muchas personas“.

Finalmente, Desbordes sostuvo que con dicha iniciativa buscan que “a los carabineros del estallido, presos; los delincuentes que asesinaron y quemaron gente o atacaron gente, libres. Esa ley del embudo yo no la acepto”.

La Araucanía

Respecto de la violencia que se vive en La Araucanía, el candidato de la UDI sentenció que “yo creo que la democracia tiene todo el derecho a defenderse con las armas que da la ley. En este momento, dadas las circunstancias, lo que ha ocurrido en los últimos días, es evidente que en algunas zonas de La Araucanía, se justifica el Estado de Sitio“.

En esa misma línea, Sichel recalcó que “eso es terrorismo. En democracia, el Estado debe proteger a sus ciudadanos con todas las herramientas de la ley, incluyendo el Estado de Sitio, si es necesario”.

Por su parte, el ex ministro de Hacienda señaló que “el drama que hay ahí tiene que parar, y para esto no hay que tenerle miedo a lo fundamental: ocupar el monopolio del uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado, no hay que tenerle vergüenza a eso, eso es parte de la democracia”.

Finalmente, Desbordes aseveró que: “Las fallas son evidentes. En primer lugar, tenemos pendientes cien compromisos con los pueblos originarios sin cumplir, y eso alimenta el discurso de los grupos más violentos que dicen ‘si no tomas las armas no vas a lograr nada'”.

“Por lo tanto, hay que partir por cumplir los compromisos de una vez por todas… y a este otro grupo enfrentarlo con todas las herramientas del Estado de Derecho, a mi juicio las policías son más que suficientes”, añadió.

Derechos del agua

Al respecto, Joaquín Lavín indicó que “el agua debe ser un bien nacional de uso público, y las personas que tienen derecho de agua, deberían pagar patente tal como hay una patente minera, debiera haber patente de agua. Las personas que no las usen, deberían entregarlas y la prioridad debiera ser 1, el consumo humano, y 2, otros consumos”.

Por otro lado, Ignacio Briones aseguró que “la pregunta que hay que hacerse, cuando un recurso es escaso, es cómo se asigna (…) a mi me parece que el agua es un bien nacional de uso público, que debe ser concesionado, asignado, ejecutando las multas que existen hoy por no uso y que aquellos que no la usan, deben devolverla, asegurando el consumo humano”.

En tanto, Sebastián Sichel señaló que “hay una ley del 2005 que permite rematar derechos de agua sin uso y que no pagan patentes. El Estado con su burocracia hace que no salgan a remates y muchos derechos de agua sin uso están paralizados. El agua debe ser un bien nacional de uso público”.

Finalmente, Mario Desbordes aseguró que existe “un proyecto de 1855 que dice que el agua es un bien nacional de uso público y por lo tanto es del Estado, pero es letra muerta porque no garantiza disponibilidad y estamos peleando derechos de agua en causas donde no hay agua y por lo tanto, lo que hay que hacer es tener agua y recién ahí discutir. Ojalá hubiese un consenso que ningún proyecto minero pueda usar agua dulce, y si quiere agua, la comprará el Estado por la vía de los ductos por el mar hacia arriba”.

