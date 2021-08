Simone Biles después de conseguir el bronce: “Estoy orgullosa de mí misma solo por salir a competir después de lo que pasé”

Después de haberse retirado de de las demás pruebas, la gimnasta estadounidense Simone Biles compitió en la viga de equilibrio, desempeño por el cual se ganó la medalla de bronce.

Al respecto, la deportista comentó: “Estoy orgullosa de mí misma solo por salir a competir después de lo que pasé”, agregando “fue más que un bronce (…) Definitivamente se siente un poco más dulce que mi medalla de bronce de 2016”, aludiendo a la medalla que ganó en la misma disciplina en Río 2016

Recordemos que Biles se retiró de las demás pruebas para proteger su salud mental. “físicamente no podía girar en el aire. Seguía chocando y no estaba autorizada para a hacer esas cosas de una manera segura. Mi mente no estaba ahí. Pero para hacer viga, podía hacerlo de manera segura. Fui, entrené y pedí cambiar mi bajada, de lo contrario tampoco iba a poder hacerla”, explicó en la BBC.

Mira la presentación aquí: