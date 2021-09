Cuarto retiro, convención constituyente y confrontaciones: Lo que marcó el primer debate presidencial

La noche del miércoles, se realizó el primer debate presidencial televisado de cara a los próximos comicios del 21 de noviembre.

En el foro organizado por CNN y Chilevisión participaron cinco de los siete aspirantes a La Moneda: Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), José Antonio Kast (Partido Republicano), Eduardo Artés (Unión Patriótica) y Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social).

No estuvieron en el debate, Marco Enríquez-Ominami (PRO) y Franco Parisi (PDG), dado que el primero, se encontraba en cuarentena tras realizar un viaje al extranjero, mientras que el segundo se encuentra en Estados Unidos.

Cuarto retiro

Respecto de este tema, Boric aseguró que respaldará el cuarto retiro y que Apruebo Dignidad ingresará modificaciones para “atenuar los efectos de desigualdad que este tiene”. “Nuestra propuesta respecto a pensiones, es terminar con las AFP”, aseguró el candidato de Apruebo Dignidad.

Por su parte, Sichel reiteró su rechazo a este proyecto. “Quiero que tengamos mejores pensiones ahora, por lo tanto, no estoy disponible para un cuarto retiro”, señaló.

José Antonio Kast expresó que un cuarto retiro “es una mala política pública” y que se aplica porque el Gobierno llegó tarde con las ayudas. “Lo que generará un cuarto retiro es inflación y es lo que afecta a las personas más necesitadas”, indicó.

Eduardo Artés también manifestó su apoyo a un nuevo retiro de fondos, pero “sin letra chica”, mientras que Yasna Provoste confirmó su postura favorable al proyecto, apelando a que gracias a los retiros, mujeres han podido recibir los dineros de deudores de pensión de alimentos, a lo que denominó “Síndrome Parisi”.

El trabajo de la Convención Constituyente

Provoste aseveró: “Este es un momento crucial para poder garantizar las transformaciones en paz que ha definido la ciudadanía. Yo tengo una profunda confianza en que lo que nos proponga la Convención Constituyente será un mejor presente y un mejor mañana para nuestro país, pero tenemos preocupaciones (…) aquí hay convencionales que están representados por candidaturas que lo que buscan es hacer fracasar este modelo de la constituyente, y con eso lo que fracasa es la paz social. Hay otros sectores que hoy están aquí también representados que no han dado gobernabilidad al interior de la Convención, y eso nos preocupa, porque difícilmente se puede gobernar un país si es que no se ha entregado gobernabilidad en la Convención”.

Por su parte, el abanderado de Chile Podemos + indicó que “nos olvidamos de gobernar cuando la política se politiza y le roba los problemas a las personas, tenemos que arreglarle los problemas a las personas. Tenemos que trabajar en construir un presidente de todos los chilenos, que construya grandes mayorías para lograr acuerdos, que no caiga en la polarización del pasado (…) que entienda que necesitamos una Constitución para resolver problemas del futuro”.

Artés, sostuvo que “la gente es el centro de todo, acá hubo un levantamiento popular en octubre de 2019, y lo que pidió fueron cambios fundamentales: todos pedimos Asamblea Constituyente y terminamos en una Convención, que no es lo mismo (…) Siguen planteados el tema de la Asamblea Constituyente y las grandes demandas con las cuales salimos a la calle (…) Que haya un gobierno en que las autoridades sean revocables, y que exista un control desde la base social. Sin embargo, las condiciones que nos llevaron al levantamiento, hoy se están dando con más fuerza, y todo anuncia un segundo levantamiento popular. No se puede hablar de gobierno y paz social si no se resuelven los grandes problemas planteados”

Sobre este tema, Boric disparó directamente a la candidata de Nuevo Pacto Social: “Quizás la senadora Provoste debe preguntarse por qué su partido está representado por solo un constitucional en la Convención”, sostuvo.

Fuegos cruzados

José Antonio Kast recordó cuando Gabriel Boric usó una polera alusiva al asesinato de Jaime Guzmán.

Yasna Provoste también fue increpada por el candidato del Partido Republicano por la acusación constitucional que enfrentó cuando era ministra de Educación y que terminó con su salida de dicha cartera.

Sin embargo, el momento más tenso lo vivió la misma candidata de Nuevo Pacto Social junto a Sichel, cuando ella lo tildó de “lobbysta” y le consultó si aprobaría un impuesto a los súper ricos, considerando su cercanía con el mundo privado.

“Jamás he hecho lobby, soy abogado”, respondió Sichel, a lo que Provoste replicó “lo dice Wikipedia, por eso lo digo”, mostrando la hoja con la información,

Ante el hecho, Sichel ironizó “qué buena información. Increíble que todavía Wikipedia sea una fuente confiable para una Senadora (…) como funciona Wikipedia, lo pudo haber escrito alguien de su comando”.

Además, Kast emplazó a Provoste sobre su apoyo a dos proyectos de ley, el de “nacionalizar las cuentas individuales de las personas a fondos del estado” y el de “indulto” a los detenidos por la revuelta social: “¿Usted va a estar con las víctimas o los delincuentes?”.

Frente a esto, Provoste respondió: “Esta pregunta nos permite marcar una diferencia muy profunda entre aquellos que queremos construir y reconstruir en nuestra democracia y aquellos que son una amenaza para nuestra democracia, porque están acostumbrados a hacer de la mentira su base discursiva (…) Lo que nosotros hemos firmado es terminar con las AFP, que es tal vez lo que le moleste. A usted le molestó hace muchos años cuando planteamos la necesidad de terminar con el lucro en la educación, de terminar con el negocio en la educación…”

Kast interrumpió señalando que “no, lo que me molestó es que se perdieran 600 millones de dólares”

Visiblemente ofuscada, Provoste respondió: “Ah, qué bueno, estaba esperando, mirándolo a los ojos, porque usted ha hecho de la mentira una base muy importante (…) usted llevó adelante una acusación constitucional en mi contra, cinco capítulos y en ninguno de ellos respecto de la pérdida de recursos (…) Usted sabe muy bien que esa acusación constitucional la basó sobre hechos incluso anteriores a que yo fuera ministra de Educación”. “Él hace de la mentira su base discursiva, y eso es inaceptable”, reiteró Provoste.