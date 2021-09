José Antonio Kast y debate presidencial: “Sebastián Sichel no logró instalar bien cuál es su posición (…) y lo que me sucede con Gabriel Boric es que algunas de las preguntas que le hice no las contestó”

En Duna en Punto, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a lo que dejó el primer debate presidencial, la situación de la migración en Chile y el funcionamiento de la Convención Constituyente.

#DunaEnPunto @joseantoniokast y #DebatePresidencial “Sebastián Sichel no logró instalar bien cuál es su posición (…) y lo que me sucede con Gabriel Boric es que algunas de las preguntas que le hice no las contestó” pic.twitter.com/TNXfwRxYr0

