Elecciones 2021: Chascarros de Boric y Kast cuando fueron a votar

El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, acudió temprano a votar, pero cuando iba llegando a su mesa, se tuvo que devolver.

La información preliminar fue que se le había quedado el carnet de identidad en el auto, pero después de su votación el candidato desmintió la versión, por lo que no se sabe por qué regresó al auto.

Mientras que el abanderado de Republicanos, José Antonio Kast, después de votar, al ser preguntado por los resultados preliminares de las elecciones en el extranjero, comentó: “Estaba tan preocupado de hacer huevos revueltos, que no me he preocupado de las elecciones en el extranjero”.