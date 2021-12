Los tensos enfrentamientos entre Gabriel Boric y José Antonio Kast en debate Archi

Cara a cara camino al balotaje estuvieron José Antonio Kast y Gabriel Boric en el debate Archi.

Cada uno respondió las preguntas del panel de periodistas, pero tuvieron varios momentos en los que se enfrentaron.

#DebateArchi @joseantoniokast a @gabrielboric “Le cambio la C por la K, solo falta que te pongas un uniforme de carabineros y vayas a aplaudirlos por su gestión. Has avalado la delincuencia y dices que quieres ayudar a las pymes. Todo lo que has dicho va en contra de las pymes” pic.twitter.com/8jEDpVoxyC

— Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021