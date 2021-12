Con propuestas fuertes: Las frases que marcaron el debate Archi

Enfrentados en el primer debate de cara a la segunda vuelta, Gabriel Boric y José Antonio Kast no dejaron espacio a las dudas y defendieron sus posturas fuertemente, lo que les valió algunos enfrentamientos.

Acá las frases que marcaron el debate:

José Antonio Kast sobre los cambios en su programa como que ya no elimina el ministerio de la Mujer, ya no bajará abruptamente los impuestos y sube el porcenta cotizacion para mejorar las penzsiones

#DebateArchi @joseantoniokast “Si hay algo que nos interesa es resguardar los derechos de la mujer (…) Queda más claro en nuestro programa ahora, antes se malentendió. Buscamos más derechos y recursos para las mujeres y entendíamos que fusionando eso se lograba” pic.twitter.com/x9FOOO5mz3 — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

#DebateArchi @joseantoniokast "Habla de seriedad y que sí le hacemos caso a nuestros asesores económicos (…) Vamos a ir avanzando a la baja de impuestos, pero no podemos hacerlo de una vez" pic.twitter.com/hCkOh6AJlu — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

#DebateArchi @joseantoniokast "Tenemos que ser prudentes con lo que vaya a afectar al salario de las personas. Un aumento del 4% ayuda a mejorar las pensiones y que va en conjunto con otras propuestas" pic.twitter.com/RCUKPn6eYb — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

#DebateArchi @joseantoniokast sobre cambios en su programa "Hay una línea de continuidad, no me he querido disfrazar de carabinero, Hago casos a mis asesores y hay una continuidad y coherencia" pic.twitter.com/6APgnfpzCg — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

Gabriel Boric sobre pensiones

#DebateArchi @gabrielboric “Juan Ignacio Latorre se equivocó. Hemos establecido que las pensiones serán heredables y también las rentas vitalicias (…) Estamos planteando que las rentas vitalicias serán heredables sin pagar una prima”https://t.co/ZhqMwqAHLE pic.twitter.com/ntKkLXTHtX — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

#DebateArchi @gabrielboric "Mi posición es que las AFP´s tienen que terminar y lo voy a defender" pic.twitter.com/j7AEGlb5qB — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

José Antonio Kast y ampliar las facultades del presidente en Estado de Excepción

#DebateArchi @joseantoniokast sobre facultades del presidente: “Dadas loas circunstancias que nos ha tocado vivir, a nuestro juicio es necesario poder tener una efectividad en la respuesta mayor que ahora (…) Validamos lo que ya está en el Estado de Excepción” pic.twitter.com/5H81y2MX8h — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

Gabriel Boric sobre mercado y sector público y privado

#DebateArchi @gabrielboric "Creo en la socialdemocracia, creo que en la combinación privado público y no creo en las hegemonías de ningún sector como hay hoy del mercado sobre lo público" pic.twitter.com/spQVwq7tNi — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

Gabriel Boric sobre condonación del CAE

#DebateArchi @gabrielboric "Parte importante de la deuda del CAE ya está asumida por el Estado y proponemos pagarlo con una deuda a 20 años para alivianar la mochila a los estudiantes (…) Y para tener un pago razonable" pic.twitter.com/enWd65sOju — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

José Antonio Kast sobre la posibilidad de que las municipalidades ingresen al mercado del gas

#DebateArchi @joseantoniokast sobre posibilidad de que las municipalidades ingresen al mercado del gas: “Mal utilizados los bienes se produce clientelismo y populismo. Cada vez que uno entrega un subsidio tiene que se lo más transparente posible”https://t.co/ZhqMwqAHLE pic.twitter.com/33s114b7Ib — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

Gabriel Boric sobre posibilidad de llevar su proyecto a cabo

#DebateArchi @gabrielboric “Nos hemos comprometido a reducir la expectativa de recaudación (…) No podemos financiar gastos permanentes sin ingresos permanentes. Nuestro programa va a ser efectivo solo si logramos la recaudación y el crecimiento esperado” pic.twitter.com/FxAzLiFUxQ — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

Gabriel Boric sobre crisis hídrica

#DebateArchi @gabrielboric “Vamos a crear un comité hídrico de emergencia (…) Tenemos un problema que es la sequía y otro que es el saqueo. Si implica quitar derechos de agua para que sea principalmente para consumo humano, vamos a tener que avanzar en esa dirección” pic.twitter.com/G1YAgGQYx7 — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

José Antonio Kast sobre carreteras, camioneros y concesiones de líneas de tren

#DebateArchi @joseantoniokast “No le cambiaría las reglas de juego a los camioneros (…)Tenemos que hacer normas que permitan la mayor competencia. Me interesa que los usuarios tengan ventajas e invertiría en trenes de acercamiento” pic.twitter.com/SHsCfa7myq — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

Gabriel Boric sobre sistema público de medios de comunicación:

#DebateArchi @gabrielboric sobre sistema público de medios de comunicación “Como candidato de regiones, comprendo la importancia de los medios regionales (…) Vamos a respetar las concesiones y potenciarlos para que la torta publicitaria se reparta de mejor manera” pic.twitter.com/t7XFzB947j — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

#DebateArchi @gabrielboric “Creo en la libertad de expresión y que la prensa tiene que incomodar al poder. Proponemos un ecosistema de medios públicos que conviva con el privado, no uno que aplaste al otro. Jamás vamos a intervenir en la libertad de prensa y de expresión” pic.twitter.com/1JxynhOqXM — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

José Antonio Kast sobre Codelco:

#DebateArchi @joseantoniokast "Codelco hoy día no es eficiente, pero con los trabajadores tenemos que hacerlo eficiente. Hay que sentarse a conversar con los cinco sindicatos sobre el futuro de Codelco" pic.twitter.com/MEJgsJKGDq — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

Gabriel Boric sobre situación en la macrozona sur

#DebateArchi @gabrielboric “Jamás he validado la violencia, no creo que es el camino. Ni tampoco la militarización. ¿Con lo de Piñera diría que estamos mejor? Proponemos un diálogo como el que está llevando el centro Nansen para un proceso de construcción de confianzas” pic.twitter.com/6Jsb9sLnkq — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

Gabriel Boric y descentralización

#DebateArchi @gabrielboric “Necesitamos descentralizar el poder (…) Quiero ser un presidente que termine su mandato con menos poder del que comenzó (…) Vamos a avanzar en una ley de rentas regionales para que ellas decidan hacia dónde van los recursos que generan” pic.twitter.com/pqdF04LEjf — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

#DebateArchi @gabrielboric “Proponemos una inyección al fondo común municipal donde el mínimo sea de 300 mil pesos percápita y los que más tienen tendrán que aportar más. No quiero que pasemos del no lo vimos venir, al no ha pasado nada” pic.twitter.com/K7sFbCgap2 — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

José Antonio Kast sobre basura y reciclaje

#DebateArchi @joseantoniokast “El tema de la basura no ha sido bien llevado por las municipalidades. Dicen tener puntos limpios y mezclan todo y lo llevan a un vertedero (…) Tenemos que avanzar en reciclaje, energías limpias y otros tipos de calefacción” pic.twitter.com/UiO5MCu37q — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

Gabriel Boric sobre rumores de que quería cambiar la bandera

#DebateArchi @gabrielboric “Jamás, jamás he planteado alguna modificación a la bandera de la que me siento orgulloso ni al himno patrio. Quizás cambiaría el lema del escudo “por la fuerza de la razón” aunque a José Antonio quizás no le guste”https://t.co/ZhqMwqAHLE pic.twitter.com/rEbRbYvf1z — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

José Antonio Kast sobre migración

#DebateArchi @joseantoniokast “La zanja, sin incluir la reja cuesta cerca de 10 millones de dólares (…) La zanja tiene como sentido conducir a las personas a un paso habilitado (…) La zanja, como muchas de las cosas que hizo Bachelet, fue una buena iniciativa mal ejecutada” pic.twitter.com/EEtmJvuorW — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

José Antonio Kast sobre DD.HH

#DebateArchi @joseantoniokast “Siempre he condenado la violación a los DD.HH (…) Es razonable que se incluya toda la historia, también las que ocurrieron durante el gobierno de Salvador Allende (…) Indulto humanitario le corresponde a cualquiera que esté en estado terminal” pic.twitter.com/6i0rrEDgAE — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

José Antonio Kast y Gabriel Boric sobre trabajo de la Convención Constitucional

#DebateArchi @joseantoniokast “El primer rol con la Convención es de diálogo (…) Puedo manifestar mi opinión y sin infringir las normas, espero que se pueda aprobar la Constitución y si no es la que quieren todos los chilenos, espero poder emitir con fuerza mi opinión” pic.twitter.com/4IJH5LOPjS — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

#DebateArchi @gabrielboric “Estoy orgulloso que estemos debatiendo una constitución paritaria, democrática y con los pueblos originarios (…) Tenemos que aprovechar los recursos compatibilizando el resguardo del medioambiental (…) “No es nuestra medida cerrar las industrias” pic.twitter.com/RwIAm4V0rb — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

Gabriel Boric y José Antonio Kast sobre Carabineros

#DebateArchi @gabrielboric sobre su propuesta de refundación de Carabineros: "Tenemos que mejorar nuestras policías, redistribuirlas de mejor manera. Tenemos que tener una carrera atractiva" pic.twitter.com/u6ryBvFejn — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

#DebateArchi @joseantoniokast y por qué un joven podría querer ingresar a Carabineros “Hablamos de recuperar el respecto que se le ha perdido a la institución (…) Hay personas que incurren en delitos pero esta es una institución noble y agradezco su trabajo” pic.twitter.com/rgcpE7irUC — Radio Duna (@RadioDuna) December 10, 2021

Escucha el debate completo: