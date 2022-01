De Novak Djokovic a Bárbara Riveros: Los deportistas que no se han vacunado contra el Covid-19

Mientras deportistas de todo el mundo se vacunan para continuar con sus actividades, aún existen algunos que por diferentes motivos no se pinchan.

A continuación un listado de exponentes de diferentes diferentes disciplinas que aún no se vacunan:

Novak Djokovic

El número 1 del mundo protagoniza el primer escándalo deportivo del año. El serbio pidió una autorización para entrar sin su esquema de vacunación a Australia y defender su título en el Grand Slam. En un principio ésta fue aprobada, pero luego presentó problemas con su visa, causando gran polémica con la autoridad local, después de que esta le negara la entrada al país. Junto con eso, se descubrió una omisión en su último PCR positivo, del cual depende su participación. La situación sigue bajo la lupa del gobierno australiano y la prensa internacional.

Kyrie Irving

El base de los Brooklyn Nets fue condenado por su propio equipo a no jugar durante toda la temporada. Esto ocurrió tras su abierto rechazo a la vacunación. El basquetbolista de 29 años se reintegrará al plantel debido a la gran cantidad de jugadores lesionados. Irving no podrá jugar de local con el equipo, debido a la restricción vigente en New York contra deportistas no vacunados. Tampoco podrá jugar frente a los New York Knicks, ni en Toronto por las reglas de Ontario, Canadá.

Joshua Kimmich

El futbolista del Bayern Múnich se ha manifestado abiertamente en contra de la vacunación. Según declaraciones del mediocampista, prefiere esperar estudios a largo plazo sobre los efectos secundarios de la inoculación. Sin embargo, el alemán se contagió de Covid-19 y apenas jugó durante diciembre, debido a las lesiones pulmonares producto del virus. De manera extraoficial se dice que ya se habría vacunado.

Bárbara Riveros

La atleta nacional no se ha vacunado, pero está en favor de la medida. Según sus declaraciones, culpa a temas logísticos por no recibir la inoculación, debido a que la deportista reside en Australia, donde no le habría tocado aún su turno. “Australia estaba bastante retrasado con las vacunas y la gente de prioridad era la gente adulta. Salí de ahí y tuve que viajar mucho buscando los puntos olímpicos para poder ir a Tokio y después de eso me he estado moviendo bastante como para poder cumplir el tiempo para pasar de una dosis a la segunda”, dijo a La Tercera.

Bryson DeChambeau

El golfista estadounidense ha sido un firme opositor a la vacuna. “Ahí es donde pienso que soy lo suficientemente joven y prefiero que la vacuna vaya para personas que la necesitan de verdad, yo no la necesito. Como digo, soy joven y continuaré siendo saludable”, expresó el año pasado. Vale destacar que el jugador se perdió los Juegos Olímpicos tras contagiarse del virus.