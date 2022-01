Las definiciones de Izkia Siches sobre delincuencia y La Araucanía

En conversación con el programa Mesa Central, Izkia Siches, enfatizó las definiciones y prioridades del próximo gobierno en seguridad pública y la crisis en la Araucanía, entre otros temas.

Estoy súper entusiasmada, hace un tiempo le pedí al actual ministro Delgado información en torno a migración y Araucanía. Todavía no tengo esa información. Qué bueno que el ministro tiene toda la disponibilidad y ojalá no me deje esperando hasta febrero, quiero llegar a marzo lo más preparada posible, indicó la ex Presidenta del Colegio Medico