¿Se puede viajar sin Pase de Movilidad o con el documento vencido?

Mediados de febrero, pero aún queda verano por delante. Los chilenos siguen planeando sus vacaciones y viajes, lo que dentro de Chile está condicionado en mayor medida por los cambios del Plan Paso a Paso, pero más aún por el Pase de Movilidad.

Desde este miércoles 16 de febrero, la mayoría del país se encontrará en Fase 2 de Transición, la cual reduce los aforos en recintos abiertos y cerrados.

Para poder moverse entre ciudades y poder asistir a ciertos lugares, es necesario el Pase de Movilidad, documento que se activa de forma automática a todos quienes han recibido su esquema de vacunación completo y la dosis de refuerzo según corresponda.

Pero ¿se puede viajar sin Pase de Movilidad?

La respuesta simple es: Sí, aunque hay “peros”. Se debe contar con un examen PCR negativo que no debe tener más de 72 horas previas al viaje, el cual es un requisito para realizar viajes en transporte público (avión buses o trenes) que sean mayores a 200 kilómetros de distancia.

¿Se puede viajar con el Pase de Movilidad vencido?

No, no se puede. La solución es ponerse al día con las vacunas o aplicar lo mencionado anteriormente, un PCR de no más de 72 horas previo al viaje.

¿Cómo actualizar el Pase de Movilidad?

El documento entregado luego de recibir el esquema de vacunación completa (primeras dos dosis o dosis única según corresponda) venció el 31 de enero de 2022, por lo que empezó a actualizarse según la dosis de refuerzo.

Para obtenerlo debes descargar el Código QR nuevamente:

Ingresa a mevacuno.gob.cl.

Debes poner tu ClaveÚnica o el número de serie en tu cédula de identidad.

o el Haz clic en la sección “Mis Vacunas” , disponible en la franja izquierda del sitio.

, disponible en la franja izquierda del sitio. Aparecerá tu información personal sobre el esquema de vacunación, donde aparecen las opciones de descargar en formato PDF o ver el Código QR .

o ver el Descarga el archivo en tu PC o dispositivo móvil. También puedes tomarle una captura de pantalla y mantenerla guardada en tus imágenes.

La información también aparece al escanear el código QR del carnet de identidad.

Por otro lado, puedes revisar si tu documentación está al día en scanmevacuno.gob.cl.

Los mayores de 70 años pueden usar como comprobante la Tarjeta de Vacunación que es entregada al momento de vacunarse, acompañado del Carnet de Identidad.

Consejo práctico: Mantén el archivo en un lugar que recuerdes o que sea fácil encontrarlo, por ejemplo: Enviarlo a algún contacto de WhatsApp, dejarlo en una carpeta de imágenes específica o marcar la imagen como “Favorita”.