Las detenciones en Rusia a quienes protestan por la guerra continúan: ONG advierte de más de 4.600

Según lo denunciado por la ONG OVD-Info, ayer domingo se produjeron al menos 4.600 detenciones en Rusia por las manifestaciones no autorizadas contra la invasión a Ucrania. Las protestas se tomaron las calles en más de 60 ciudades rusas.

Solo en Moscú, unas 1.700 personas fueron arrestadas, explicó el responsable de la ONG Memorial, Oleg Orlov. También contó que desde que se inició la ofensiva rusa en Ucrania, más de 13.000 manifestantes han sido detenidos.

A pesar de la represión por parte de las autoridades rusas, las protestas han sido diarias en casi todas las grandes ciudades del país y con gran afluencia de manifestantes.

Cabe mencionar que quienes protestan en contra de la presencia militar rusa en Ucrania, se exponen a detenciones y multas, aquello se debe a un nuevo artículo del código administrativo que prohíbe las acciones públicas que “desacrediten a las fuerzas armadas”.

Finalmente, el gobierno ruso también prohibió las manifestaciones en redes sociales, debido a que el viernes pasado, el parlamento ruso aprobó una legislación que prohíbe a los ciudadanos y medios de comunicación difundir “fake news” sobre las fuerzas armadas rusas. Las penas por incumplir esta norma podrían llegar hasta los 15 años de cárcel.

Anti-war protest in Moscow right now. It’s growing… pic.twitter.com/ziHEFF7FV8

— Mike Galsworthy 🇺🇦 (@mikegalsworthy) March 6, 2022