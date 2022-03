“No soy ni primera, ni dama”: La reconfiguración del cargo que quiere hacer Irina Karamanos

Irina Karamanos participó del programa “Las Caras de La Moneda” de Canal 13 junto a su pareja, el Presidente Gabriel Boric, donde hizo diversos comentarios sobre lo que será su rol en el Gobierno.

“Estoy aportando política y, emocionalmente, yo creo que en este momento en la instalación del Gobierno seguimos generando procesos de escucha para poder hacer cambios”, reveló.

“En mi caso, yo me propuse cambiar un espacio. No me identifico mucho con el rol de Primera Dama, pero sí con cambiar ese espacio. Bueno, no soy ni primera ni dama. En ese sentido, pienso que hay que salir de ese término conservador y clasista”, agregó.

“Y por eso tomamos un desafío muy interesante, que el feminismo no está en esos lugares”.

Esta frase tiene un origen que se le atribuye a Soledad Quereilhack, investigadora feminista y que también está ligada a la política, ya que es pareja del gobernador de Buenos Aires.

Revisa el momento continuación: