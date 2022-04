“Es autista y ha sido agredido por un jugador de fútbol”: Habla madre de niño al que Cristiano Ronaldo le quitó el teléfono

Un video muestra al jugador portugués molesto tras la derrota contra el Everton y agredió a un niño botándole el teléfono celular, imagen que se tomó todos los portales deportivos durante el fin de semana.

La agresiva actitud de Ronaldo con el niño fue replicada y el portugués debió pedir perdón por lo ocurrido.

“Siempre debemos ser respetuosos, tener paciencia y dar ejemplo a los jóvenes que aman este bonito deporte. Querría disculparme por mi momento de enfado y, si es posible, me gustaría invitar a ese aficionado a venir a ver un partido a Old Trafford, como señal de fair-play y espíritu deportivo”, escribió posteriormente el jugador del Manchester United en sus redes sociales.

Asimismo, aseveró, en conversación Liverpool Echo que “filmó a todos los jugadores del United caminando. Y luego bajó el teléfono porque Ronaldo se había bajado el calcetín y le sangraba la pierna. Bajó el teléfono para ver qué era, ni siquiera habló. Ronaldo simplemente pasó caminando, con un temperamento terrible, y le arrancó el teléfono a mi hijo de la mano y siguió caminando”.

“Este es el primer juego de fútbol en el que ha estado y esto ha sucedido. Tuvimos un día absolutamente brillante hasta esos últimos segundos cuando salieron del campo. Arruinó completamente el día. Ronaldo es un ídolo. Entendería si Jake se estaría burlando en su cara, pero no estaba ni cerca de eso, él estaba filmando su herida. Es un niño autista y ha sido agredido por un jugador de fútbol, así es como lo veo como mamá”, sostuvo.

“¿Por qué mi hijo debería viajar al Old Trafford? ¿Por qué querría un Blue (apodo del Everton) ir a ver a un Red Devil ? No tengo nada que decirle”, sentenció Sarah Kelly , en diálogo con Sky News.

Además, explicó en conversación con Liverpool ECHO, que “Jake no quiere conocerlo personalmente sobre todo después de haberlo golpeado al punto de dejarle un moretón en la mano. “Desde mi punto de vista, si alguien lo agredió en la calle y luego nos pidió que fuéramos a cenar, no lo haríamos”, reflexionó después de confirmar que recibió un llamado de sus representantes.

“Solo porque es Cristiano Ronaldo, ¿por qué lo haríamos? Es como si le debiéramos un favor, pero lo siento, no es así. Rechazamos amablemente la oferta de ir al United porque Jake no quiere ir allí y no quiere ver a Ronaldo. Lo ha dejado bastante claro”, remarcó.