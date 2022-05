Los 7 imperdibles del canal de Doctor Camus en YouTube

Hace solo dos meses que Cristián Camus, uno de los panelistas de Información Privilegiada, abrió su canal en YouTube en el que habla de economía y contingencia.

Con más de 1.500 suscriptores, el doctor Camus informa y entretiene a través de un video diario en el que siempre trata temas de actualidad. Como él dijo, “muchas veces no estoy de acuerdo con mis contertulios y me gusta discutir de ciertos temas y no me da el tiempo. Hay aspectos que se pueden tratar de manera más extensa en YouTube”.

El experto en economía espera que su opinión sea escuchada y se arme un espacio de discusión, “cosa que en la radio es mucho más difícil”, afirmó.

Acá 10 imperdibles de su canal Doctor Camus

1.¿Despega LTM en Chile?

2.¿Qué hacemos con el dólar?

3. Nueva red social emergente

4. El gustazo de Netflix

5. Autos en acción

6. El mejor inversionista del mundo

7. Manejar la cirsis