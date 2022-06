Tratamiento experimental hizo desaparecer un tipo de cáncer en todos sus pacientes

Un estudio experimental respecto al cáncer de recto tuvo resultados sorprendentes. Resulta que la enfermedad desapareció todos los pacientes que se sometieron al ensayo, sin tener siquiera complicaciones clínicas significativas.

El doctor Luis A. Diaz Jr., del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering y autor de un artículo publicado en la revista especializada New England Journal of Medicine, manifestó que no conocía ningún otro estudio en el que un tratamiento hubiera pasado esto.

“Creo que es la primera vez que esto ocurre en la historia del cáncer”, dijo Diaz, según recogió The New York Times.