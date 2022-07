Ministro Jackson ante acusación de intervencionismo: “Somos proclives a una opción, pero no lo manifestamos como Gobierno”

El ministro secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, se refirió a los cuestionamientos por la prescindencia del Gobierno en las últimas actividades relacionadas con la campaña del Apruebo.

“La prescindencia hace referencia a no ocupar recursos públicos ni dentro del tiempo laboral para manifestarse dentro de una opción específica y eso el Gobierno lo ha cumplido a cabalidad”, afirmó el titular de la Segpres en CHV Noticias.

Antela criticada firma de ejemplares de la propuesta de nueva Constitución por parte del Presidente Boric, la utilización de la imagen del cantante Chayanne en campaña del Apruebo y el uso de la camiseta de la Selección Chilena por parte de ese comando, el ministro señaló:

“Nosotros no hemos nunca manifestado una opción en el uso de nuestro tiempo de gobierno, sino que cada uno en su fuero interno. Me imagino que todas las personas sabrán que somos más proclives a una opción, pero eso no lo manifestamos cuando somos autoridades de Gobierno”.