Carolina Tohá descarta un nuevo estallido social: “Es un momento diferente”

Carolina Tohá, nueva ministra de Interior y Seguridad Pública, afirmó en entrevista con Estado Nacional que las principales tareas de esta administración serán con foco a las encerronas, los overoles blancos, la macrozona sur y la inmigración descontrolada.

“Esto ha pillado al Estado en un mal momento, ya que por un tiempo no se tomaron las medidas, entonces el crimen avanzó y al mismo tiempo nuestras capacidades como Estado no tuvieron el mismo avance e incluso tuvo algunos retrocesos”, sostuvo.

En el mismo tema agregó que “hay más presencia de armas, hay más bandas organizadas, que con mucha facilidad están dispuestas a asesinar a una persona”, por lo que “tenemos que prepararnos para esto y hemos tenido que actuar en los primeros meses del Presidente Boric y hacernos cargo de una situación de mucho descontrol”.

Tohá descartó que haya un ambiente similar al de octubre de 2019, cuando se desató el estallido social.

“Lo que caracterizó al estallido social fue la masividad con que la ciudadanía salió a reclamar, y los overoles blancos y grupos similares se aprovecharon de eso para hacer acciones violentas. ¿Y qué se requiere para un estallido social? Una sociedad dispuesta a paralizar la normalidad para protestar. Yo creo que hoy más bien tenemos una sociedad ansiosa, exasperada, porque todo ese reclamo que se hizo aún no tiene solución. Entonces es un momento diferente”, enfatizó la ministra.

Por otro lado, también se refirió al nuevo proceso constituyente, donde manifestó que espera que los partidos políticos puedan llegar a un acuerdo antes de las Fiestas Patrias, para dar a conocer cómo se redactará la nueva Constitución.

“Eso depende de las voluntades política en los próximos días, ciertamente. Entonces creo que es un momento de máxima responsabilidad de los actores políticos. Estamos todos aprueba con la historia, con el ojo ciudadano. Y yo espero que lo tengamos presente, porque la gente está muy exasperada de que no avancemos. Vamos a cumplir tres años del estallido, y por ahora no sólo no hay una nueva Constitución, sino que todavía no hay una cuerdo sobre cómo la vamos a hacer. No creo que es un lujo que nos podamos dar. Y espero que tengan conciencia de eso los que encabezaron el Rechazo”, acotó.