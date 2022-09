Las críticas de Alberto Mayol a artículo que apunta una parte del triunfo del Rechazo a fake news

Varias críticas ha recibido el artículo publicado por el Centro de Investigación Periodística (Ciper), titulado “120 residentes de 12 comunas populares de la Región Metropolitana explican por qué votaron Rechazo”, el cual menciona datos como que las casas pasarían a ser propiedad del Estado, que los fondos no serían heredables y que también sería un gesto de rechazo a la gestión del Presidente Boric.

El periodista de este medio, Nicolás Sepúlveda, explicó a través de Twitter algunos de los detalles:

“Las principales razones esgrimidas tienen su origen en la desinformación: las casas pasarían al Estado, fondos de pensiones no heredables y Chile se dividiría en dos países […] 29 personas mencionaron asuntos relacionados con la propiedad de la vivienda para votar Rechazo. Algunos creyeron que el gobierno iba a quitarles las casas, otros dijeron que no iban a poder heredarla a sus hijos, y también que si obtenían una casa, no sería de ellos, sino del Estado”, sostuvo.

“La desinformación fue tan elevada, que hubo una persona que Rechazó porque dijo que la nueva Constitución, además de permitir el aborto, autorizaba a las mujeres a matar a sus hijos de más de un año”, agregó a través de Twitter.

Muchos usuarios criticaron el artículo aludiendo que el Rechazo había ganado en base a fake news, pese a que en la misma nota se establecía que no había “ninguna pretensión científica ni ánimo de obtener resultados significativos desde el punto de vista estadístico”.

“Hay una cierta elite, de derecha a izquierda, que se espanta cuando se le pone micrófono a personas de a pie. Están acostumbrados a tener la discusión política secuestrada en sus escritorios y entrevistas dominicales. Que se enteren que ellos no son las únicas voces válidas”, comentó Sepúlveda.

Este comentario publicó la reacción del sociólogo Alberto Mayol, quien criticó la metodología usada por Ciper.

“Me doy por aludido. Me espanto cuando pones el micrófono a personas de pie con el solo objetivo de denostar sus decisiones y lo haces en nombre de la democracia y bajo el rótulo de periodismo de investigación. Sí, me espanto”, afirmó.

Me doy por aludido. Me espanto cuando pones el micrófono a personas de pie con el solo objetivo d denostar sus decisiones y lo haces en nombre de la democracia y bajo el rótulo de periodismo d investigación. Si. Me espanto. Hemos hecho 500 entrevistas d dos horas a personas(hilo) https://t.co/QvEt9FuLSQ — Alberto Mayol (@AlbertoMayol) September 11, 2022

“Hemos hecho 500 entrevistas de dos horas a personas en investigaciones sobre desigualdad y malestar. Eso se triangula con encuestas y etnografías. Llevo 15 años en esa ruta entrevistando a personas de a pie, como dices. Pero sales a la calle una vez en un par de días sin método y sin guía interpretativa y somos otros los equivocados”, agregó.

Mayol fue más allá en sus acusaciones, asegurando que Ciper es parte de la elite que Sepúlveda denuncia.

“¿Secuestrar la discusión política con el resto de la elite? Ciper, en buena hora, está articulado con la elite. Si no, no podría influir. Esta misma discusión es en la elite. ¿Fuiste al pueblo? Sí. No para escucharlo, sino para confirmar una tesis que exime de la autocrítica”, cerró.

Ante esto, Sepúlveda respondió: “Dar cuenta de opiniones callejeras no es denostar a nadie. Y el reportaje no es un estudio de investigación. Estás sobreinterpretando”, aseveró.

En conversación con BioBioChile, el director de Ciper Chile, Pedro Ramírez, aseguró que la principal intención del reportaje era indagar en por qué el Rechazo ganó incluso en las comunas más populares de Santiago, donde se daba por sentado el triunfo del Apruebo.