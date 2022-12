Padres cada vez más agotados: El burnout parental existe y debería ser una preocupación pública

El “burnout”o “agotamiento” se ha propagado en diversas áreas de la vida, si bien era conocido dentro del ámbito del trabajo, también puede ocurrir en la familia, lo que es conocido como burnout parental.

Se trata del distanciamiento emocional de los hijos e hijas y una pérdida de placer por la crianza, el cual ha incrementado en los últimos años y mucho más con la pandemia de Covid-19.

“La parentalidad no es solamente felicidad, realización y amor milagroso, sino que la parentalidad también puede ser un trabajo muy estresante y ustedes saben que el burnout parental es un trastorno relacionado con el estrés. La parentalidad es un trabajo muy difícil, con muchas demandas y con la particularidad de que es un trabajo al cual no se puede renunciar”, explicó Isabelle Roskam, académica de UCLouvain de Bélgica, directora del Training Institute for Parental Burnout, según recogió La Tercera.