Tras la destitución de Pedro Castillo y la designación de Dina Boluarte como presidenta: ¿Qué está pasando en Perú?

Una situación que no era esperada el miércoles 7 de diciembre fue la del entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, de decretar la disolución del Congreso y la instalación del toque de queda, horas antes de que se votara la solicitud de vacancia en su contra.

Esta decisión terminó con la destitución del ex mandatario. Además, el juzgado supremo peruano aceptó este jueves el pedido de la fiscalía para mantener bajo custodia durante siete días al ex jefe de Estado, acusado de rebelión y conspiración tras su fallido golpe de Estado.

Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de juez Juan Carlos Checkley, dispone siete días de #DetenciónPreliminar contra el expresidente #PedroCastillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente conspiración). pic.twitter.com/qFwPpZEUUs — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) December 8, 2022

Las acusaciones contra Castillo albergan una condena de entre 10 hasta 20 años de cárcel. La solicitud del Ministerio Público fue sustentado por el fiscal Marcos Huamán, quien advirtió de un potencial peligro de fuga del ex presidente.

En su reemplazo asumió como presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, hasta las próximas elecciones en el país, las cuales se realizarán en 2026.

En su discurso, la primera mandataria del vecino país rechazó la decisión de Castillo de “quebrar el orden constitucional” con el cierre del Congreso, destacó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hayan sido “fundamentales” para mantener la democracia, y exhortó al Parlamento a entrar a una etapa de “tregua política”, a fin de “instalar un gobierno de unidad nacional”.

El estado psicológico de Pedro Castillo

El exprimer ministro peruano, Guido Bellido, especuló este jueves acerca del “estado psicológico” del expresidente Pedro Castillo en el momento de leer el miércoles el mensaje en el que anunciaba la disolución del Congreso y pidió que se le realice “una prueba toxicológica” porque podría “haber sido inducido”.

“El estado psicológico de Pedro Castillo al leer el mensaje a la nación evidencia que no se encontraba dentro de sus facultades, ello hace presumir que pudo haber sido inducido, urge una prueba toxicológica”, reclamó.

“Quienes elegimos a Pedro Castillo como presidente de la república, exigimos la cabeza de quien redactó el mensaje presidencial a sabiendas que no se podía disolver el Congreso al margen de las leyes. El autor intelectual debe responder al pueblo”, demandó en su perfil de Twitter.

El estado psicológico de P. Castillo al leer el mensaje a la nación evidencia de que no se encontraba dentro de sus facultades, ello hace presumir que pudo haber sido inducido, urge una prueba toxicológica y el Ministerio Público debe acceder a las cámaras de seguridad de palacio — Guido Bellido Ugarte (@GuidoBellidoU) December 8, 2022

Sobre esto, en conversación con Hablemos en Off, el presidente de la Cámara de Comercio Peruano Chilena, Juan Carlos Fisher, aseveró que “el habló con manos temblorosas absolutamente y leyendo un documento que no hay duda alguna que no escribió. Pero de ahí a que lo hayan drogado, difícil”.

¿Qué se viene para Perú?

Boluarte pidió calma a los manifestantes que no la reconocen como jefa de Estado y exigen adelanto de elecciones.

“Quiero llamar a los hermanos y hermanas peruanos que están saliendo en las protestas: hay que calmarnos. Si Dina Boluarte está asumiendo esta responsabilidad dentro de esta crisis política, no soy yo quien ha provocado tal situación; yo solo estoy cumpliendo el rol constitucional”, dijo.

Sobre el nuevo Gabinete Ministerial, que será liderado por el reemplazo de la congresista oficialista Betssy Chávez (Perú Libre), la jefa de Estado aseguró que la juramentación de sus ministros y premier se producirá entre este viernes 9 y sábado 10 de diciembre.