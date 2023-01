Nueva controversia por indultos: El llamado a “seguir luchando” de Luis Castillo

Luis Castillo Opazo (34), es uno de los 13 condenados que recibió indulto presidencial y que generó una nueva controversia –a la ya existente por Jorge Mateluna– por su llamado a “seguir luchando”.

“Soy preso político rodriguista, acabo de obtener mi libertad hermano, llegué hace cuatro días de los módulos de la máxima seguridad de La Serena. Llegué a Copiapó, me dieron mi libertad, nunca claudiqué, nunca transé, nunca me quebranté, siempre me mantuve firme, fuerte”, dijo en primera instancia.

Entre lo que comentó hizo un llamado a que sus “compañeros” “salgan de las trincheras, que sigan luchando, no bajen los brazos, manténganse firmes. A todos mis hermanos que siguen presos no claudiquen, mantengan las convicciones intactas, porque donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber insurrección, porque los insurrectos no nos calmamos, no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa, compañero (…) sigan así hasta la victoria final, hasta que cambiemos todo”.

Recientemente gracias a T13 se conocieron los antecedentes por los que había sido condenado, donde figura en 26 causas, además tenía cinco condenas anteriores en 2005 por robo simple y robo simple frustrado, en 2006 por lesiones menos graves y por robo con violencia y en 2017 por robo por sorpresa.

Desde el penal donde se encontraba cumpliendo condena desde el estallido social tuvo acceso a dos celulares e interne, donde emitió mensajes entre los que se encontraba: “Todavía no hemos ganado nada compañeros, no suelten las calles, sean valientes compañeros míos. Ganemos estas batallas que estamos llevando”.

“Quiero decirles a todos los compañeros que no suelten las calles, que sigan valientes. Me siento orgulloso de haber luchado por mi familia y por mi pueblo”, sostuvo en otro.

Al respecto la ministra del Interior, Carolina Tohá defendió que “cada vez que se indulta a alguien, se está indultando a alguien condenado, los indultos no son ni políticas de seguridad, ni reemplazan los procesos judiciales”.