Así Netflix sabrá si compartes tu contraseña

Netflix detalló las nuevas condiciones que implementará respecto al uso compartido de cuentas entre varios hogares. Asimismo, la compañía confirmó que bloquearán los perfiles compartidos de distintas redes wifi pasados 31 días.

La plataforma de streaming lleva meses probando dichas medidas en algunos países latinoamericanos -incluido Chile-, cambios que busca extender al resto del mundo, en principio a partir de marzo.

Es en una actualización de su página web en esos países -Costa Rica, Chile y Perú- donde la compañía estadounidense reveló cómo se asegurará de que las contraseñas no se compartan entre varios hogares.

Netflix hará que los usuarios establezcan una “ubicación principal” y obligará a que cualquier dispositivo que quiera usar la cuenta se conecte a esa misma red wifi al menos una vez cada 31 días.

“Las personas que no forman parte de tu hogar deberán usar su propia cuenta para ver Netflix. Es posible que no se pueda ver Netflix en los dispositivos que no sean parte de tu ubicación principal”, explicó la firma.