Rihanna en los aires: Así fue el medio tiempo donde brillaron los diamantes

La superestrella musical Rihanna, se llevó todas las miradas y elogios en el show de medios tiempo del Super Bowl 57, el que comenzó y terminó sobrevolando el campo en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

La actuación, que ha tenido muchos elogios y algunas críticas, no tuvo estrellas invitadas como sorpresa, cosa que sí ha pasado en muchos medios tiempos anteriores del Super Bowl.

Eso sí, alguien la acompañó en el escenario: su representante reveló después que la cantante está embarazada de su segundo hijo.

Rihanna vestía un traje rojo brillante y holgado combinado con un atuendo ajustado y elástico debajo que dejaba ver atisbos de un posible embarazo, lo que alimentó una ola de especulaciones en las redes sociales hasta que se supo finalmente que sí está esperando a su segundo hijo.

La artista, se mantuvo durante todo el show sobre plataforma rectangular transparente que subía y bajaba mientras cantaba la letra de “Bitch Better Have My Money”, “Work” o “Umbrella” sobre el césped donde los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs estaban disputando el partido momentos antes.

En esta ocasión no hubo ninguno de los constantes cambios de vestuario y cambios de escena de años anteriores. El tema, y ​​la combinación de colores, se mantuvo igual durante los 13 minutos del espectáculo, con luces rojas que bañaban el escenario a veces y fuegos artificiales dorados que estallaban en el aire sobre ella.

El largo escenario permitió tomas extendidas mientras ella miraba hacia la cámara y tomas continuas de Rihanna y sus bailarines. En un momento, se empolvó la cara y se miró en un espejo antes de volver al micrófono, claro que con su marca de maquillaje, Fenty Beauty.

Las luces brillaron desde las gradas cuando la levantaron sola en el aire y cantó “Diamonds”, con su estribillo de “brillar como un diamante”, mientras el set cerraba.

La actuación de Rihanna fue su primera actuación en solitario en siete años, y la primera desde que se convirtió en madre por primera vez hace nueve meses.