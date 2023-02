Said Neremi, el testigo que aseguró ver a Narumi Kurosaki con vida: “Se esconde con un soldado francés”

El testigo, un francés llamado Said Neremi, afirma haber visto a Narumi el 11 de diciembre de 2016 , seis días después de su desaparición, en un restaurante en Besanzón, Francia. Narumi estaba llorando y se encontraba con un soldado, repitiendo que no podía quedarse en ese lugar.

“Sabía que la policía mentía cuando decían que la persona que vi estaba con ellos en su oficina, porque yo conversé con ella a las seis de la tarde de ese mismo día y me dijo que la policía la llamó en la mañana pidiéndole ir a la comisaría y me dijo que no podía hasta la mañana siguiente. Por supuesto interrogué a esta jovencita, quien me confirmó que no era a quien yo había visto en el restaurante y quien supuestamente había dicho la policía. Ella nunca comió con un soldado en ese lugar sola”, contó.