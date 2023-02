13 años del 27F: Los avances que dejó el segundo terremoto más grande del país

El 27 de febrero de 2010 ocurrió el segundo terremoto más grande de la historia en Chile, del cual se tiene registro, un momento en el que se evidenció la falta de coordinación entre la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (la ahora inexistente Onemi) y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).

Ante esto, con los años hubo cambios, el más visible es la creación del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el cual nació de la Onemi pero con mejores capacidades.

“Acá hay una línea transversal. Lo que era la Onemi el 27-F no es lo mismo que tuvimos como Onemi hasta el 31 de diciembre y que lo que hoy día existe como Senapred”, señaló Mauricio Tapia, director de esta institución en Cooperativa.

“Simples ejemplos: en ese momento trabajaban alrededor de 73 personas, no teníamos monitoreo en todas las regiones, no existían las direcciones regionales. Se hizo un levantamiento, un trabajo con expertos internacionales, se levantaron las falencias y obviamente se trabajó en esas falencias. El mejor ejemplo son los progresos alcanzados de manera sistemática que permitieron enfrentar los terremotos de 2014 y 2015”, agregó.

“Eso no queda tan marcado en la memoria colectiva, pero en Iquique en 2014 e Illapel en 2015 se superaron las falencias que se detectaron el 27F. Por ejemplo: se hizo una evacuación efectiva en todas las zonas costeras comprometidas, hubo mejores capacidades, el sistema funcionó de otra manera. Ese es el mejor respaldo de que hay un cambio”, sostuvo.

Para puntualizar las diferencias, señaló que la Onemi “hablaba de la emergencia, una parte de la gestión de riesgo de desastres. Acá hablamos de la prevención, de cómo nos preparamos para estas amenazas que tenemos como país. Chile es uno de los países más vulnerables en el mundo”.

“No es que por arte de magia el 31 de diciembre desapareció Onemi, empezamos con Senapred y hay más músculo y más estrategias o herramientas. No, lo estamos construyendo. Esto es paulatino, pero ya hablar de un servicio público encargado de la gestión de riesgo de desastres para Chile es fundamental”, comentó.

Datos del 27 F

Este sismo fue el segundo terremoto más fuerte en la historia de Chile (desde que se tienen instrumentos de medición, el primero ocurrió en 1960), ocurrió a las 3:34 de la madrugada del sábado 27 de febrero y tuvo una magnitud de 8,8° grados.

El movimiento telúrico junto al posterior tsunami dejaron 523 víctimas fatales y cerca de 2 millones de damnificados.

A lo largo del país afectó a 233 comunas, dejó 370 mil viviendas afectadas, 133 hospitales y 6.168 establecimientos educacionales dañados, por lo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo debió invertir $52.568 millones en reconstrucción.

Respecto de la fallida alerta de tsunami, que dejó 104 muertos, seis personas fueron imputadas: el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende; la ex directora de la Onemi Carmen Fernández; el ex jefe de turno Johazziel Jamett; el director del SHOA Mariano Rojas; y sus asesores Andrés Enríquez y Mario Andina.

Ninguno de estos responsables fue condenado debido a que la Corte de Apelaciones, en abril del 2016, determinó la suspensión condicional del proceso, por lo que los imputados debieron pagar una indemnización de $235 millones en tres cuotas a los familiares de las víctimas del tsunami del 27 de febrero de 2010.

Además, en enero de 2017, la Corte de Apelaciones ratificó una condena que obligaba al Estado a pagar $ 1.840 millones a 74 familiares de 20 víctimas.

Por otra parte, el 20 de febrero de 2019, la Corte de Suprema condenó al fisco a pagar $300 millones a los padres y hermanos de la víctima fallecida durante el tsunami de 2010 que afectó el Archipiélago de Juan Fernández.

El fallo de la tercera sala del tribunal aseguró que “queda en evidencia que el Estado de Chile incurrió en falta de servicio, debido a su actuar deficiente al no haber comunicado eficazmente la alerta de tsunami a los organismos de emergencia existentes en la isla Robinson Crusoe”.