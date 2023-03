Michelle Bachelet y 8M: “Tener más mujeres en lugares donde se toman decisiones permite mayor diversidad y mejores resultados”

En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la ex presidenta Michelle Bachelet afirmó que “todavía hay mucho por avanzar sobre todo en algunas áreas específicas y no solo en la política, yo diría en todos los lugares de toma de decisiones”.

En conversación con el matinal Buenos Días a Todos, la ex mandataria añadió que “la experiencia internacional y nacional muestra que tener más mujeres en lugares donde se toman decisiones permite mayor diversidad y permite también mejores resultados”.

Respecto a las deudas pendientes en torno a la igualdad de género, Bachelet puntualizó en la “brecha salarial” y en la “violencia de género”. “Tenemos deudas y desafíos, esa deuda cultural, todavía muchas familias tratan distinto al hombre que a la mujeres”, indicó y recalcó que aún existen “sesgos” hacia el trabajo de las mujeres y que “se evalúa distinto a las mujeres que a los hombres”.

“Es más bien esta mirada, esta percepción machista que es brutal, que las mujeres no somos capaces, que algún hombre tiene que estar detrás empujándonos, pero eso es muy común y aprendí a vivir con eso”, dijo.

“Incluso siendo Presidenta en algunas reuniones yo decía ‘ok terminamos en esto’ y había algún ministro que pedía la palabra porque él quería cerrar la reunión. Pero yo tengo sentido del humor, a mí esas cosas me dan mucha risa, no me enojo, no soy gritona ni nada de eso, pero pasa eso que uno se enfrenta con una cultura muy brutal”, profundizó.