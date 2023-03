Exdirector de Gendarmería dice que si Punta Peuco tiene mejores condiciones habitacionales es porque los internos tienen “una cultura distinta a la del delincuente habitual”

Según el exdirector nacional de Gendarmería, Tulio Arce, existe un “estigma” sobre la prisión de Punta Peuco, donde se encuentran detenidos uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, niega que la cárcel sea un lugar privilegiado para los reclusos. Arce sostiene que los reclusos enfermos mayores viven bajo el régimen común de la institución penitenciaria.

El exdirector, quien también fue alcaide del penal en Tiltil, afirma que antes de la transición a Gendarmería en 2004, el Ejército se encargaba de la gestión directa de los internos y les otorgaba garantías especiales. Sin embargo, después de que Gendarmería se hizo cargo, se aplicó el régimen penitenciario común en todos los penales, incluido Punta Peuco.

Arce argumentó que los reclusos de Punta Peuco no tienen privilegios y que las mejores instalaciones y condiciones de habitabilidad coinciden con el tipo de personas que lo habitan. Aunque admite que la población penal se ha ido hacinando debido al aumento de la población penal. Arce también señala que los reclusos de Punta Peuco no destruyen las instalaciones, a diferencia de los delincuentes habituales, y que la cultura de estas personas es diferente.

“Considero que no hay privilegios. La libertad es un derecho fundamental del ser humano, y ellos lo perdieron igual que otros. El hecho de tener mejores dependencias, mejores condiciones de habitabilidad coincide con el tipo de personas que lo habitan. Si en Colina II o en la expenitenciaría yo les doy mejores condiciones, en un acto de ir en contra del sistema o por soberbia, lo destruirían”.

“En Punta Peuco no destruyen lo que se les instala, porque en el fondo la cultura de estas personas es distinta a la del delincuente habitual, que por lo general tiende a destruir las instalaciones que le entrega el Estado”, complementó.

En relación al posible cierre de Punta Peuco

Tulio Arce comentó que en su tiempo de mandato, la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco le planteó la posibilidad de cerrar el penal, debido a la serie de prejuicios y estigmas que tenía esa cárcel, pero según palabras del ex director “Gendarmería no puede darse el lujo de cerrar ninguna cárcel, dado que cada plaza disponible es necesaria”.

Además, señaló “yo creo que hoy no hay un lugar donde poder llevarlos. Hoy no podríamos encontrar un espacio que pudiera albergar una población de estas características, que es sensible por el tipo de delitos que cometieron y Gendarmería tiene que resguardar su vida”.