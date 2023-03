Alcalde Carter y sumario del Ministerio Público por “narco-casas”: “Estábamos preparados para recibir disparos de los narcotraficantes, pero nunca un balazo por la espalda de parte del fiscal nacional”

“La Fiscalía proporcionó de manera no oficial un listado de casas a la Municipalidad de La Florida que se encuentran vinculadas a investigaciones penales vigentes”, sostuvo el Ministerio Público en un comunicado tras el sumario que inició ante la entrega al municipio de un listado con las denominadas narco-casas.

Por lo anterior, “Fiscalía Regional Metropolitana Oriente abrirá una investigación sumaria tendiente a esclarecer estos hechos y determinar las eventuales responsabilidades administrativas que correspondan”.

Sobre esto, el alcalde de la comuna, Rodolfo Carter, acusó supuestas presiones políticas por parte de La Moneda hacia el fiscal Nacional, Ángel Valencia.

En ese sentido, recordó los dichos de Valencia, quien aseguró que “las instituciones deben colaborar”.

“Lo que hicimos fue colaborar con el Ministerio Público, recibimos información oficial con un membrete de la Fiscalía, no fue informal, no fue un whatsapp, no fue una llamada de La Moneda, ni un tirón de orejas, fue una comunicación de correos entre autoridades públicas con total transparencia”, sentenció.

“El jefe del Ministerio Público dijo en la mañana que era muy bueno que colaboraran, y en un giro inexplicable, al atardecer cambia de opinión e inicia sumario contra el fiscal que entregó esta información”, indicó.