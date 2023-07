Es real: Elon Musk limitará la cantidad de tuits que puede leer diariamente

Gran revuelo generó el anuncio que realizó Elon Musk el sábado respecto a la limitación de publicaciones al día que se pueden ver en Twitter. En su gran mayoría fueron repercusiones negativas.

Esta medida, según el millonario norteamericano, es para controlar los “niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema”.

En concreto, las cuentas verificadas podrán leer 8.000 publicaciones al día, las no verificadas 800 y las cuentas nuevas 400. Aunque en un inicio todas las cuentas tenían menos publicaciones diarias, pero Elon Musk decidió expandir estas visualizaciones. El dueño de la compañía aseguró que esta medida será de “emergencia temporal”.

Esto se suma a las medidas anteriores que ya había tomado la red social, que exigía a los usuarios tener cuentas en otras aplicaciones para poder ver los tuits.

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023