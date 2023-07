Australia es el primer país del mundo en permitir el uso de psicodélicos para tratar la depresión y estrés postraumático

De momento, la organización benéfica que solicitó la aprobación de estos tratamientos, Mind Medicine Australia (MMA), está capacitando a los profesionales de la salud para recetar y administrar estos alucinógenos.

Glen Boyes trabajó en el ejército y tras ejercer en el confinamiento por Covid-19 en Sidney, fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático persistente.

Él declaró a BBC Mundo que en una ocasión ofreció recibir una terapia con alucinógenos para tratar su depresión paralizante, sin embargo, el médico que lo atendía no creía que fuera efectiva. “Me explicó que no era algo que él solía hacer, pero que no podía detenerme, Me dijo que me haría escáneres cerebrales para continuar con mi progreso”, recuerda.