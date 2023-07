Los delfines también cambian su voz para hablar con sus crías

Según científicos cuando las personas cambian el tono de voz para hablar con niños es, entre otras cosas, para ayudar a que los pequeños logren prestar mayor atención a los adultos y que procesen de mejor manera la información que se les entrega. Recientemente se comprobó que los humanos no son los únicos que lo hacen.

Los delfines mulares se comunican con sus pares mediante silbidos, pero, según una investigación liderada por el Instituto Oceanográfico Woods Hole, de Massachusetts, estos animales, al comunicarse con sus crías cambian el tono a uno más alto y con un mayor rango.

En el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science se estudiaron por más de tres décadas los silbidos de 20 mamás delfín cuando estas nadaban solas o si estaban junto a delfines adultos y cuando lo hacían junto a sus crías.

En el análisis de estos datos se descubrió que 19 mamás delfín cambiaban su tono cuando estaban junto a sus hijos, comentó Peter Tyack, investigador de la Universidad de St. Andrews en Escocia y quien participó del estudio.

Pero hay otras preguntas que la investigación no pudo responder. Por ejemplo, es posible que las madres al utilizar este tono lo hagan para enseñarle a sus crías a comunicarse con otros delfines, sin embargo, esto no pudo ser comprobado.

“Las crías deben aprender a vocalizar muchos sonidos para comunicarse”, agrega otro de los científicos que participó del estudio, el ecólogo conductual de la Universidad Aarhus de Dinamarca, Frants Jensen.

Otra conclusión que podría dar esta investigación es que las crías pueden reconocer a sus madres a tan temprana edad es por el tipo de comunicación que tienen con ellas.