“The Woman in Me”: El libro de Britney Spears contado por ella misma

The woman in me (La mujer en mí) se llamará el libro autobiográfico que lanzará Britney Spears en próximo 24 de octubre.

Según el sitio del libro, este se trata de “una historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza”.

En este sentido, asegura que en el libro Britney Spears contará con humor y franqueza su historia en la música y fuera de los escenarios.

Además, promete tratar el tema que la llevó nuevamente a las portadas en 2021, cuando recuperó su tutela, luego de que esta le perteneciera por 14 años a su padre. En junio de 2021, todo el mundo escuchaba mientras Britney Spears hablaba en tribunales. El impacto de compartir su voz, su verdad, fue innegable y cambió el curso de su vida y la vida de muchas otras personas”, asegura.

Además, el sitio del libro afirma que The woman in me “revela por primera vez su increíble viaje y la fuerza de una de las mejores intérpretes en la historia de la música pop”.