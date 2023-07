Emmy: Las tres nominaciones de Pedro Pascal y dónde ver las series en competencia

Histórica tres máximas nominaciones a los Emmys recibió el actor nacional Pedro Pascal. Quien vive un gran año con éxito en prácticamente todas las producciones en las que ha participado. Gracias a su actuación en la serie adaptación del videojuego The Last of us, fue nominado en la categoría de Mejor actor de serie de drama, donde competirá con Jeff Bridges de The old man, Bob Odenkirk por Better call Saul y por sus actuaciones en Succession Jeremy Strong, Brian Cox y Kieran Culkin.

Pero también recibió nominaciones en otras categorías, demostrando lo multifascetico del actor. Gracias a su presentación en el late Saturday Night Live, fue nominado como Mejor actor invitado de serie de comedia. Además, competirá por ser el Mejor narrador por su participación de la docuserie Patagonia: Life on the edge of the world. ¿Dónde verlo? La valorada serie The last of us, donde el actor chileno es protagonista se puede encontrar en HBO Max. Por otro lado, la docuserie “Patagonia: Life on the Edge of the World” puede encontrarse en Amazon Prime, sin embargo, aún no está disponible para Chile. Por último, el monólogo de Pedro Pascal en Saturday Night Live puede encontrarse en el Facebook del late.