Presidente Boric se refiere a palabras de Lula por sus declaraciones sobre la guerra en Ucrania: “(Le) tengo respeto, cariño, no diferencias sustantivas en esto y no me cabe dudas de que ambos estamos por la paz”

El Presidente Gabriel Boric se refirió a las palabras del mandatario brasileño, Inazió Lula da Silva quien dijo sobre la intervención de Boric para que todos los países de la Celac reconozcan la agresión por parte de Rusia contra Ucrania, comentando “posiblemente la falta de costumbre de participar de estas reuniones hace que un joven sea más sediento, más apresurado”.

Al respecto, el Mandatario comentó: “No me siento ofendido, me siento muy tranquilo. Las veces que he tenido la oportunidad de conversar con él (Lula), tengo la mejor impresión”.

Y agregó que si bien son “de la misma familia política”, pueden “tener matices en torno a esto, pero la posición de Chile es una posición de principios respecto a la importancia de la defensa del derecho internacional. Y en esto tengo la profunda convicción que tenemos que ser categóricos, tenemos que ser claros, no podemos dejar ningún espacio a la duda y eso es algo que a los ojos de la historia envejece bien”.

Enfatizando: “Yo tengo un respeto infinito y mucho cariño, además, por Lula. Pero si me preguntan ¿quiere que termine la guerra? Sí, quiero que termine la guerra y creo que tenemos que ser muy claros en decir que esta es una guerra de agresión inaceptable, independiente, tal como dije en el discurso, de las posiciones que uno pueda tener respecto de las presidencias temporales de uno u otro país”.

Apuntando que “lo importante es que podamos defender el derecho internacional a toda costa, porque cuando un país agrede a otro, no olvidemos que el día de mañana podríamos ser nosotros. Ninguna potencia puede pasar por encima del derecho internacional, violando su integridad territorial, y además realizando la masacre que estamos viendo en estos tiempos. Hoy vimos cómo los misiles rusos destruían un lugar importante de producción de granos, eso afecta directamente también a nuestro país, a Chile; hemos visto cómo el aumento del precios de los alimento, de fertilizantes ha influido en la inflación, así es que por su puesto que queremos que termine la guerra”.

“Pero yo con Lula tengo respeto, cariño, no diferencias sustantivas en esto y no me cabe dudas de que ambos estamos por la paz”, concluyó el Presidente.