Presidente Boric agradece a Emmanuel Macron por recibir en Francia a chilenos exiliados en dictadura

En el marco de la gira por Europa, el Presidente Gabriel Boric se reunió con su par francés Emmanuel Macron con quien mantuvo dialogos bilaterales.

En la instancia el mandatario agradeció a Francia por recibir a cientos de chilenos exiliados quienes debieron escapar de la dictadura de Augusto Pinochet.

“Aprovecho de agradecerle esa generosidad que tuvieron en particular a la embajada francesa en Chile, pero también al Estado y la sociedad francesa, que recibió a miles de compatriotas que hasta el día de hoy realizan una labor importante”, indicó el jefe de Estado.

Además, destacó la buena relación democrática entre ambos países los cuales se han ido reforzando a través de los años y que según Boric “tiene un lazo indestructible, que es la solidaridad que Francia tuvo con nuestra patria en sus momentos más duros en el golpe de Estado”.

“De hecho, me he encontrado hasta con diputados chilenos que hoy día son diputados nacidos en Chile, que son parte de la Asamblea Nacional”, añadió el Presidente Boric.

“Me alegra la importancia que tiene Chile para Francia. Nuestros países comparten valores, comparten el valor del respeto a la democracia, del apego al Estado de Derecho, de la fortaleza institucional y también del respeto al derecho internacional”, comentó.

“No vamos a dejar de buscar”

Durante su visita en Francia el Presidente Gabriel Boric también acudió a la Universidad de La Sorbonne de París donde ofreció una charla.

En la instancia, el mandatario insistió en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. “En septiembre se cumplirán 50 años desde el Golpe de Estado en Chile, que impuso un régimen del terror, impuso pobreza, impuso muerte en nuestro país. Y dejó una herida muy profunda que hasta el día de hoy sigue abierta, como además resulta evidente en el contexto del debate que se ha dado a propósito de los 50 años”, dijo.

En su discurso dedicó palabras para los detenidos desaparecidos que no han sido encontrados afirmando que “nosotros como Gobierno nos hemos comprometido no solo a mantener firme el mástil de la memoria, sino también a seguir buscando la verdad. Mientras nos sigan faltando nuestros desaparecidos, no vamos a dejar de buscar”, lo que provocó grandes aplausos de los presentes.

“En Chile, hay quienes invitan a dar vuelta la página, hay quienes invitan incluso, osadamente, a cerrar los duelos, cuando todavía tenemos casi mil personas que no sabemos dónde están”, añadió

También se refirió a sus esfuerzos por lograr una declaración conjunta con todos los partidos políticos. “Me animo a una esperanza que puede parecer ingenua. Tengo una ingenuidad provinciana a la cual no estoy dispuesto a renunciar, que es que en este aniversario los chilenos y chilenas seamos capaces de tener una mirada común en ciertos aspectos básicos”, afirmó.

Postura del Presidente por guerra en Ucrania

En la conferencia conjunta entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario Francés, Emmanuel Macron, este último destacó que si bien no comparten el mismo sector político, ambos cuentan con un compromiso por la democracia.

Además, el Presidente francés recalcó y agradeció la postura de Boric ante la guerra de Ucrania, la cual ha condenado en múltiples ocasiones.

“Esta historia, nos lleva a analizar la crisis internacionales del mismo modo y prestar una especial atención al respeto del derecho internacional sin el cual vencería la ley del más fuerte y por esto quiero agradecerle por su posición inequívoca sobre la guerra iniciada por Rusia en Ucrania, algo que usted reiteró en forma muy elocuente en la cumbre de la Unión Europea y la Celac”, dijo Macron.

En esta línea, la oficina presidencial de Ucrania también agradeció al mandatario chileno por condenar el ataque ruso a Ucrania.

“Tiene toda la razón y le damos las gracias por su posición abierta y sincera” indicó Igor Zhovkva, jefe adjunto de la oficina presidencial ucraniana.