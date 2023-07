Tohá y corte de relaciones de la UDI con el Gobierno: “las cosas pocos sensatas normalmente no se sostienen demasiados días”

La ministra de Interior Carolina Tohá se refirió esta mañana a las ofensivas que ha tomado el partido Unión Demócrata Independiente después del robo que sufrió una oficina del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, desde donde la semana pasada sustrajeron 23 computadores y una caja fuerte, delito que está siendo investigado.

La UDI condicionó su relación con el Gobierno hasta que el ministro de la cartera, Giorgio Jackson, salga. Y como parte de este corte de trato, el partido se retiró de la mesa técnica para la reforma previsional.

En Radio Cooperativa, la ministra Tohá abordó la situación comentando: “los pensionados no tienen la culpa de los debates que tengamos en torno a un delito y menos de los juicios diferentes que existan en relación a un ministro”.

Y agregó: “tener secuestrados ahora con esta excusa a los pensionados, que han esperado diez años una reforma, que hemos estado tantas veces a punto de lograr un acuerdo y por una u otra razón eso al final no ha sido posible, creo que es perder totalmente el sentido de la responsabilidad”.

La decisión de la UDI

La ministra calificó la decisión de la UDI de congelar y condicionar las relaciones con el Gobierno de “bien impresionante” y agregó que “la búsqueda de sacar provecho de una situación como esta, de llevar agua al molino, de esta fijación con el ministro Jackson, ha sido muy forzada”.

Sin embargo, la autoridad se al futuro de las relaciones expresando: “Yo creo que es lo que va a suceder, porque las cosas pocos sensatas normalmente no se sostienen demasiados días, y esto no es sensato, y yo creo que en la UDI hay muchas personas responsables que no se sienten cómodas con esto que pasó, y creo que fue una decisión que se tomó en un momento con mucho frenesí, pero con el pasar de las horas se va viendo que es poco serio”.