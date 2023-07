Ministra Orellana pide no “aprovechar políticamente” la denuncia por violencia intrafamiliar contra Carlos Ruiz, uno de los fundadores del Frente Amplio

Ayer Carlos Ruiz, uno de los fundadores e ideólogos del Frente Amplio fue formalizado tras una denuncia de violencia intrafamiliar en su contra.

Frente a esta situación se refirió la ministra de Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. “Quiero llamar a la responsabilidad a quienes intentan aprovechar políticamente este caso, de que yo les puedo caer muy mal, pero les pido que, por favor, nomine la confianza en la institución que busca representar y defender los derechos de las mujeres ante Tribunales”, dijo.

En esta línea informó que la ley no da la posibilidad para que Servicio nacional de la Mujer y la Equidad de Género se haga parte del proceso judicial si es que la víctima no solicita el patrocinio, y debido a esto “hasta el momento, como servicio no somos parte del juicio en contra de Carlos Ruiz”, además, insistió en que “tenemos poco que opinar del curso judicial”.

A pesar de esto, la secretaria de Estado dijo que como ministerio han ofrecido su apoyo a la víctima en materia de apoyo psicológico y de contención.