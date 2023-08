“No estoy bien”: Señora de Bruce Willis cuenta lo difícil de cuidar al actor con demencia

Hace un par de años se reveló el complejo diagnóstico del actor Bruce Willis, al darse a conocer que padece demencia frontotemporal, desde dicho instante, su esposa, Emma Heming, se ha hecho responsable del cuidado del intérprete de la saga Duro de Matar.

A través de sus redes sociales, la exmodelo expresó lo difícil que ha sido para ella enfrentar junto a su pareja este complejo momento. “Tengo que hacer un esfuerzo consciente todos los días para vivir la mejor vida que pueda. No quiero que se malinterprete que soy buena porque no lo soy, no estoy bien”, publicó.

En la instancia, además recalcó la importancia de demostrar las emociones reales y no guardarlas. Además, hizo un llamado a sus seguidores a “seguir buscando esa cosa o momento hermoso en su día”.

A pesar de lo complejo que ha sido para ella y su familia enfrentar esta situación, Heming, comentó que seguirá adelante en el cuidado de su marido. “Tengo que dar lo mejor de mí por mi bien y el de mi familia, no me resulta fácil, pero siempre hago lo mejor que puedo”, añadió la exmodelo quien tiene dos hijas junto a Willis.