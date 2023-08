“La principal responsabilidad es de la UP (…) la situación era caótica”: Sebastián Piñera por 50 años del golpe de Estado

“Una cosa es preguntarse por qué llegamos al 11 de septiembre para nunca más llegar a esas circunstancias, y llegamos al 11 de septiembre, la principal responsabilidad es del gobierno de la Unidad Popular que con una minoría quiso imponer un modelo de una sociedad marxista”, afirmó el ex presidente Sebastián Piñera sobre los 50 años del golpe de Estado.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, “la situación de Chile era caótica. A veces a la izquierda le gusta pensar que Chile comienza el 11 de septiembre del 73 y no es verdad”.

El 11 de septiembre, continuó, “se derrumba la democracia, pero no fue una muerte súbita y sorpresiva”. “La democracia chilena venía muy enferma, gravemente enferma”, indicó.

Además manifestó que “todos pudimos y debimos haber hecho más para evitar esa barbarie de los atropellos sistemáticos a los derechos humanos: la Corte Suprema, los medios de comunicación, los civiles con poder y todos los chilenos”, precisando que “la violencia no es compatible con un sistema democrático”.

El ex jefe Estado sostuvo que muy temprano me transformé en un opositor al gobierno militar por los brutales atropellos a los derechos humanos. A mí me duelen mucho las restricciones a la libertad y una dictadura atenta contra la libertad”, recalcó Piñera, quien además calificó el bombardeo del palacio de La Moneda como un “error inaceptable”.

Piñera por el “está avisado” de Boric: “Los dictadores amenazan”

“No le corresponde al Presidente estar amenazando a otro chileno de que los va a perseguir (…) Un Presidente no puede estar amenazando a sus ciudadanos, eso no es democracia, los dictadores amenazan”., afirmó el ex mandatario.

Esto respecto a la advertencia que le hizo el actual presidente Gabriel Boric, durante su campaña. En ese entonces, dijo que perseguiría a todos los responsables por las violaciones de derechos humanos en el estallido social.

“Es insólito que a cuatro exministros de Estado de un gobierno que ha violado los derechos humanos en democracia, de manera brutal, no se le haya hecho ninguna (investigación) con respecto a eso”, criticó el entonces diputado por Magallanes.

Asimismo, aseveró que “sepan que a quienes sean responsables vamos a perseguir nacional e internacionalmente con todas las vías de la ley, así que señor Piñera, está avisado”.