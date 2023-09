Estos son los cortes de calles que comenzarán el domingo por conmemoración de los 50 años del Golpe

Desde este domingo 10 de septiembre se estarán realizando distintas actividades con objeto de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, por lo que se realizarán cortes de tránsito en varias calles desde el domingo a las 07:00hrs.

Como es tradición, el 10 de septiembre se desarrollará la romería al Cementerio General y el recorrido comenzará en el centro de Santiago. Además, se realizarán actos en La Moneda.

Dado lo anterior, es que el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, llamó a no asistir al centro de Santiago este 10 y 11 de septiembre si no es primordial: “Si no es indispensable concurrir al centro de Santiago y uno puede el día 10 o el día 11 quedarse en la casa, es una gran contribución al objetivo que todos tenemos, que es que las actividades se desarrollen de manera pacífica”.

Algo a lo que la alcaldesa de la comuna puntualizó diciendo que es “una recomendación, no una obligación”.

Aquí el corte de calles de acuerdo a la información entregada por Carabineros: