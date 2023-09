La descarga de las casas de apuesta ante fallo de la Corte Suprema: “No compartimos ninguno de los argumentos”

Este martes la Corte Suprema determinó que las casas de apuestas online son “una actividad ilegal, identificada y denunciada por la Superintendencia de Casinos ante el Ministerio Público, afectando gravemente el ejercicio de su derecho de propiedad sobre la autorización exclusiva y excluyente de ejecución de las apuestas deportivas en modalidad en línea”.

Ante esta determinación, el tribunal supremo sentenció el bloqueo de todas estas casas de apuestas en nuestro país, lo que además de afectar estas empresas, significan un verdadero golpe para el fútbol chileno, el cual se ha comenzado a financiar gracias al auspicio de estas entidades.

La respuesta desde las casas de apuestas no se hizo esperar, y durante esta jornada, Carlos Baeza, representante de estas entidades, entregó una declaración pública. “El fallo de la Suprema muestra un errático criterio de su Tercera Sala, en pleno proceso de regulación de la industria del juego en línea en el Congreso”, afirmó.

Baeza, quien representa a Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin afirmó que la determinación de la Tercera Sala de la Corte Suprema fue a través de un “drástico y repentino cambio de criterio”, añadiendo que “no compartimos ninguno de los argumentos que ha utilizado la Tercera Sala para este último fallo”.

Además, en su defensa, las entidades de apuestas online afirmaron que “las políticas públicas deben ser definidas por el Poder Ejecutivo junto con el Congreso de Chile, y no en sede judicial. Por tanto, este fallo no debe alterar el proceso legislativo que hemos respaldado desde un comienzo” y que “Este fallo es uno más en esta materia, existiendo varias resoluciones pendientes aún en tribunales, que pueden o no coincidir con este nuevo criterio manifestado por la Tercera Sala de la Corte Suprema”.

“En el contexto internacional, también cabe señalar que no existen registros de que en los países OCDE haya existido una sentencia similar. Los ordenamientos jurídicos de dichos países parecen comprender que el intento de contener el avance tecnológico a través de fallos judiciales es completamente inconducente. Por lo mismo, la discusión efectiva ha estado siempre radicada en la sede legislativa de dichos países”, concluye dicho documento.

Materia legislativa

Sobre la materia legislativa que busca regularizar las casas de apuestas online, estas declararon que: “Mantenemos nuestro firme apoyo a la labor que se desarrolla en el Congreso Nacional y que hoy lideran el Ministerio de Hacienda y la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, quienes avanzan decididamente en establecer una regulación moderna para la industria en Chile, que aumente la recaudación fiscal y que proteja debidamente a todos los usuarios”.

Además, desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Luis Cordero, indicó que “El Ministerio de Justicia no tiene mucho más que decir sobre este tema. Esta es una decisión que adoptó el Departamento de Personas Jurídicas, que fue suscrita por el subsecretario de Justicia. No es un asunto en el que hubiese intervenido personalmente”.

En este sentido, el Ejecutivo está estampado en una batalla con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), luego de que justicia le diera un plazo de 30 días para finalizar su contrato con casas de apuestas online (una de ellas es el auspiciador principal del campeonato de primera y segunda división), pero la organización deportiva se negó a cerrar dicho vínculo.

En este sentido, Cordero, declaró que” la ANFP anunció en un comunicado, muy formal, días atrás que ellos iban a optar por reclamar judicialmente las instrucciones del Ministerio de Justicia. Nosotros suponemos que ese recurso será presentado en los próximos días”.

“Creo que lo relevante es la doctrina que entiende la corte en relación a actividades permitidas prohibidas. Yo supongo que la ANFP tendrá dentro de su evaluación de litigio el fallo del día de ayer, es una decisión que les corresponde a ellos. En lo que le corresponde al Ejecutivo es que, dado ese anuncio, los antecedentes pasarán a manos del Consejo de Defensa del Estado para que realice la defensa judicial respectiva. El Ministerio de Justicia ya dijo lo que tenía que decir en el oficio del subsecretario”, agregó el ministro.