Evelyn Matthei sobre texto constitucional: “No tiene ninguna probabilidad de aprobarse”

En conversación con Tolerancia Cero, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió al trabajo del Consejo Constitucional en duros términos comentando: “ojalá se pueda aprobar, yo no estoy diciendo que esté en contra de aprobar una nueva Constitución. Lo que estoy diciendo es que esta, que están escribiendo ahora los consejeros, no se va a aprobar, no tiene ninguna probabilidad de aprobarse, la única forma en que se pueda aprobar una nueva Constitución es una que ofrezca estabilidad, es decir, que haya un consenso, y ese consenso lo genera el texto de los expertos, pero no lo genera lo que se está votando hoy día en el Consejo”.

Y fue enfática al decir que como está ahora “va derechito al fracaso y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido posible al texto de los expertos”.

“Protección de la vida de quien está por nacer”

Sobre la enmienda aprobada en el Consejo Constitucional, que de acuerdo a algunos expertos y políticos, podría poner en riesgo la ley de aborto en 3 causales y la venta de pastillas como la “del día después, la alcaldesa de Providencia expresó “a mí juicio no tienen ningún sentido tocarlo y no sé para qué siguen cambiando redacciones, esto es algo que está super zanjado en la ciudadanía. Ese solo punto significa que la inmensa mayoría de la gente pueda estar en contra”.

Aclarando, que está en contra del aborto libre, pero apoya las 3 causales.